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Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає: Зеленський про візит до Парижу

Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає: Зеленський про візит до Парижу
Фото: Офіс президента

З кожним візитом до інших держав оборонні та наступальні можливості України збільшуються, а тиск проти країни-агресора Росії стає ще більшим.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи свою поїздку до Парижу. Там він зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном.

– Париж. З кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин, – зазначив очільник держави.

В Єлисейському палаці підтвердили інформацію про запланований візит президента України Володимира Зеленського до Франції.

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Володимир Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Париж, Президент України, Україна-Франція, Франція
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