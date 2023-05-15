Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає: Зеленський про візит до Парижу

З кожним візитом до інших держав оборонні та наступальні можливості України збільшуються, а тиск проти країни-агресора Росії стає ще більшим.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи свою поїздку до Парижу. Там він зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном.

– Париж. З кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Звʼязок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Емманюелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин, – зазначив очільник держави.

В Єлисейському палаці підтвердили інформацію про запланований візит президента України Володимира Зеленського до Франції.

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