Німеччина нарощує виробництво боєприпасів для України та НАТО – голова комітету Бундестагу

Німеччина нарощує виробничі потужності військово-промислового комплексу, щоб забезпечувати боєприпасами не лише Україну, а й НАТО.

Про це у коментарі Guildhall заявила голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони Марі Агнес Штрак-Циммерманн.

За її словами, питання забезпечення боєприпасами нагальне не лише для Німеччини, а й для усієї Європи. І тут ще однією проблемою є фінансування.

– Триває російська агресія, для виробництва потрібні великі ресурси, тож це не так вже й просто, Україні потрібно дійсно багато (боєприпасів. – Ред.), більше, ніж ми можемо виробляти паралельно. Ми шукаємо можливість виготовляти не лише для України, а й для нас, для НАТО, – заявила політик.

Марі Агнес Штрак-Циммерманн наголосила, що в Німеччині запаси боєприпасів ніколи не були достатніми – багато людей думали, що нічого ніколи не станеться.

За словами очільниці комітету, це ганебно, що Німеччина та інші європейські країни реагують саме зараз, а не зробили цього у 2014 році. Але важливо, що нарешті всі усвідомили, що відбувається в Україні.

Виробнича потужність військової промисловості Німеччини має зрости. ВПК виготовляє боєприпаси та будь-яку іншу продукцію, коли є попит.

Армія Німеччини та інших країн проводила такі закупівлі, але не в тих кількостях, які потрібні сьогодні.

– Тому продуктивна потужність німецького ВПК нарощується, і дуже швидкими темпами, – підсумувала Марі Агнес Штрак-Циммерман.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.