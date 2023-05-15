Україна отримає від Британії сотні бойових дронів із радіусом дії понад 200 км
Велика Британія передасть Україні сотні ударних дронів із радіусом дії понад 200 км.
Про це повідомляє The Guardian.
Про таке рішення повідомив уряд Сполученого Королівства після прибуття президента Володимира Зеленського для переговорів з прем’єр-міністром Ріші Сунаком.
– Сьогодні прем’єр-міністр підтвердить подальше надання Великою Британією сотень ракет протиповітряної оборони та інших безпілотних авіаційних систем, зокрема сотні нових ударних безпілотників із дальністю польоту понад 200 км, – йдеться в заяві уряду.
Повідомляється, що ракети та безпілотники передадуть протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується до контрнаступу.
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