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Валентина Чорна, редакторка стрічки

ЄС попросить Південну Корею “бути більш відкритою” щодо постачання боєприпасів в Україну

Прапор Південної Кореї
Фото: Unsplash

Європейський Союз “тиснутиме” на Південну Корею, щоб Сеул відправляв боєприпаси безпосередньо в Україну.

Як повідомляє Euractiv з посиланням на власні джерела, це має відбутися під час візиту президента Європейської ради Шарля Мішеля та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн цього місяця.

Обидва лідери ЄС попросять Південну Корею “бути більш відкритою” щодо питання постачання боєприпасів та іншого військового обладнання в Україну.

У виданні зазначають, що проблема боєприпасів набула більшої актуальності впродовж останніх тижнів, враховуючи підготовку ЗСУ до контрнаступу.

– Європейські партнери України очікують, що Південна Корея надасть військову допомогу, оскільки заводам союзників знадобиться декілька місяців, щоб наростити виробництво, ситуація також ускладнюється відсутністю великої кількості вибухівки на ринку, – пише Euractiv.

За словами Рамона Пачеко Пардо, голови корейського Центру безпеки, дипломатії та стратегії Брюссельського вільного університету, дилема Сеула щодо постачання боєприпасів пов’язана з небажанням створити “небезпечний прецедент”.

У Південній Кореї діє заборона на продаж боєприпасів державам, які воюють.

– Це створює прецедент: будь-яка інша країна, яка перебуває у стані війни, вимагатиме того ж. Тоді Сеулу стане складно сказати їм “ні”, – пояснив Пачеко Пардо.

Зустріч лідерів ЄС з президентом Південної Кореї Юн Сон Йолем має відбутись 22 травня 2023 року в Сеулі на черговому саміті ЄС-Південна Корея.

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Європейський Союз, Війна в Україні, Південна Корея
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