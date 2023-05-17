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Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Необхідно 100% захисту неба: Зеленський закликав дати винищувачі Україні

Необхідно 100% захисту неба: Зеленський закликав дати винищувачі Україні
Фото: Факти ICTV

Президент Володимир Зеленський закликав світ посилити українські Сили протиповітряної оборони, зокрема, за допомогою західних винищувачів. Про це він заявив у зверненні на саміті Ради Європи в Рейк’явіку.

Зеленський нагадав, що під час ракетного удару проти України у ніч проти 16 травня сили ППО збили 100% ракет, запущених Росією. Він наголосив, що цьому сприяли системи ППО, які інші країни передали ЗСУ.

– Рік тому ми не могли збити більшість ракет терористів, особливо балістичних. І коли я запитую, чи зможемо ми це зробити зараз, відповідь така: ми, в єдності, викладатимемося на 100% у будь-якій справі, – стверджує президент.

Очільник держави додав, що Україна має велику територію, тому ЗСУ потрібні додаткові системи ППО та ракети.

– Нам потрібно більше: винищувачі, без яких жодна система ППО не буде досконалою. Я впевнений, що ми до цього дійдемо: 100% має бути нашим орієнтиром. Ми повинні дати 0% агресору, – вважає президент України.

У Рейк’явіку офіційно стартував саміт глав держав та урядів Ради Європи. Це четверта зустріч в історії з часів створення організації у 1949 році. Востаннє лідери збиралися аж 18 років тому.

Саміт буде присвячений основним цінностям Ради Європи та підтримці України через конкретні заходи, спрямовані на досягнення справедливості для жертв російської агресії.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Володимир Зеленський, ЗСУ, Рада Європи
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