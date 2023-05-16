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Світові новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Саміт Ради Європи підтримає мирну формулу Зеленського та трибунал над РФ – глава ПАРЄ

Тіні Кокс - президент ПАРЄ
Фото: Getty Images

Рішення саміту Ради Європи, який стартує сьогодні в Рейк’явіку (Ісландія), міститиме елементи мирного плану, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським. Йдеться, зокрема, про створення спецтрибуналу над РФ за злочин агресії.

Про це президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс розповів в інтерв’ю виданню Європейська правда.

Коментуючи війну в Україні, він зазначив, що потрібно відновити справедливість. А це передбачає притягнення до відповідальності винних за агресію.

– У рішенні саміту глав держав та урядів буде посилання на відповідні елементи мирного плану Зеленського. Справедливість має відновитися. І тому в рішенні саміту також ітиметься про те, що потрібен трибунал щодо злочину агресії РФ, – наголосив Кокс.

За його словами, саміт має визначити необхідність відшкодування Україні завданої війною шкоди. Буде створено реєстр збитків зі штаб-квартирою в Гаазі.

– Потрібен реєстр збитків. І вже на цьому саміті десятки держав приєднаються до угоди, яка створить такий реєстр, що запрацює у Нідерландах, у Гаазі, – уточнив Кокс.

Президент ПАРЄ назвав запуск реєстру “важливим кроком уперед”.

Як відомо, саміт Ради Європи відбудеться 16-17 травня 2023 року в Рейк’явіку. Це четверта зустріч лідерів ЄС за всю 74-річну історію організації. Потреба у проведенні саміту виникла у зв’язку з повномасштабної війною в Україні.

Саміт Ради Європи пройде під гаслом Об’єднані навколо цінностей. Відкриття має відбутися 16 травня, о 20:45 за київським часом.

Під час сесії відкриття заплановано виступ президента України Володимира Зеленського.

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Джерело: Європейська правда

Джерело: Єврокомісія
Війна в Україні, ПАРЄ, Рада Європи, Російська агресія, Саміт
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