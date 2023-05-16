Шукають невдоволених: ЦРУ запустило в соцмережах кампанію з вербування росіян

Американське Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) запустило онлайн-кампанію з вербування громадян РФ. Вона покликана переконати росіян, незадоволених війною в Україні та життям у Росії, поділитися секретними даними.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

З цією метою ЦРУ поширило в соцмережах відео, яке містить інструкції, як анонімно та безпечно зв’язатися зі спецслужбою. Ролик з’явився на YouTube, у Twitter, Instagram та Facebook. Крім того, ЦРУ створило новий канал у Telegram: цей месенджер є популярним джерелом новин у РФ.

Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решениеhttps://t.co/mhQbzet5X2 pic.twitter.com/1Uj4POAOmm — CIA (@CIA) May 15, 2023

В описі до відео сказано, що в ньому показані “вигадані росіяни, які ухвалили важке, але важливе рішення негласно вийти на контакт з ЦРУ через анонімну інформаційну систему Tor”.

– ЦРУ хоче знати правду про Росію, і ми шукаємо надійних людей, які знають і можуть розповісти нам цю правду. Ваша інформація може бути ціннішою, ніж ви думаєте… Зв’яжіться з нами. Можливо, люди навколо вас не хочуть чути правду. Ми хочемо, – йдеться в описі.

Спецслужба США закликає вийти на контакт працівників сфери розвідки, військових офіцерів, дипломатів, науковців, працівників у сфері високих технологій або осіб, які мають справу з такими людьми, а також тих, хто має інформацію про економіку чи вище керівництво РФ.

Також є посилання на відеоінструкцію, як встановити безпечний контакт із ЦРУ через прихований сервіс Tor.

За словами представників ЦРУ, задіяних у проєкті, повномасштабне вторгнення РФ в Україну створило можливість, “щоб росіяни приходили до нас і надавали інформацію, яка потрібна США”.

Попередня кампанія ЦРУ з вербування росіян відбулася після початку вторгнення. За словами представників спецслужби, вона була успішною, і “контакти були встановлені”.

За словами одного з джерел CNN у ЦРУ, вони хочуть донести до росіян, які мають доступ до цінної інформації, такий меседж: Ми розуміємо вас, можливо, краще, ніж ви думаєте.

У ролику увагу акцентовано на таких станах, як пригнічення, сумніви та відсутність мети: те, через що, на думку спецслужби, зараз проходять росіяни. Як зазначає CNN, ролик апелює до почуття патріотизму росіян та обігрує російську культуру через цитування Льва Толстого і Федора Достоєвського.

У ЦРУ вважають, що багато хто з громадян РФ можуть не знати, як зв’язатися з американською спецслужбою, або не усвідомлюють, що володіють важливою інформацією.

– Ми хотіли донести до росіян їхньою мовою, що ми знаємо, через що вони проходять, – пояснив чиновник ЦРУ на умовах анонімності.

Він запевнив, що відеоролик не спрямований на провокування заворушень серед широких верств населення РФ, де диктатор Володимир Путін досі має високий рівень підтримки. Відео швидше націлене на тих, хто має протилежну думку.

У ролику не згадується ні Путін, ні війна в Україні. Він апелює до “вічних” тем, які, на думку ЦРУ, давно спонукали незадоволених росіян йти на співпрацю.

Колишній глава контррозвідки ЦРУ Джеймс Олсон високо оцінив цю кампанію і зазначив, що сьогодні, мабуть, “найкращий період вербування росіян”, який будь-коли був у Сполучених Штатів. Оскільки зараз “є багато незадоволених росіян”, яких не влаштовує політика Кремля, що “знищує Росію”.

Джерело : CNN

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