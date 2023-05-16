У Латвії слідом за Литвою та Польщею збираються перейменувати Калінінград
Експертна мовна комісія Латвії рекомендує перейменувати місто Калінінград.
Відповідне оголошення комісія оприлюднила у понеділок, 15 травня.
Експерти радять використовувати у латиській мові традиційну балтійську назву Караляучі або ж історичну німецьку назву Кенігсберг замість російської назви Калінінград на позначення відповідного російського ексклаву.
Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс прокоментував пропозицію комісії короткою фразою: Отже, Караляучі.
Tātad Karaļauči https://t.co/OHAXPVqDLY
— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 15, 2023
Нагадаємо, що у Литві також збираються перейменувати Калінінград, оскільки поточна назва міста є “радянським наративом, який виник під час агресії СРСР у добу Другої світової війни”.
Пропонується змінити поточний варіант назви литовською мовою Kaliningradas на Karaliaučius (Караляучус).
У Польщі вже офіційно перейменували Калінінград на Крулевець.
Комісія зі стандартизації географічних назв під час внесення змін врахувала, що російська назва для міста є штучною, а у Польщі Калінінград історично відомий саме як Królewiec.
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