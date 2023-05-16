У Латвії слідом за Литвою та Польщею збираються перейменувати Калінінград

Експертна мовна комісія Латвії рекомендує перейменувати місто Калінінград.

Відповідне оголошення комісія оприлюднила у понеділок, 15 травня.

Експерти радять використовувати у латиській мові традиційну балтійську назву Караляучі або ж історичну німецьку назву Кенігсберг замість російської назви Калінінград на позначення відповідного російського ексклаву.

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс прокоментував пропозицію комісії короткою фразою: Отже, Караляучі.

Нагадаємо, що у Литві також збираються перейменувати Калінінград, оскільки поточна назва міста є “радянським наративом, який виник під час агресії СРСР у добу Другої світової війни”.

Пропонується змінити поточний варіант назви литовською мовою Kaliningradas на Karaliaučius (Караляучус).

У Польщі вже офіційно перейменували Калінінград на Крулевець.

Комісія зі стандартизації географічних назв під час внесення змін врахувала, що російська назва для міста є штучною, а у Польщі Калінінград історично відомий саме як Królewiec.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.