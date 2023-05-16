Ефективно знищує ворожі літаки та ракети: що відомо про можливості та характеристики ЗРК SAMP/T

Для захисту українського неба з боку Італії було обіцяно кілька зенітно-ракетних комплексів Skygard-Aspide, Spada і SAMP/T.

І, як пише італійське видання La Stampa, системи ППО SAMP/T вже прибули в Україну.

Факти ICTV дізнавалися, що відомо про ракетні комплекси SAMP/T, їх технічні характеристики та особливості.

Що відомо про системи ППО SAMP/T

Це наземна система, призначена для захисту території від повітряних загроз (літаків чи крилатих ракет). Ба більше, це єдина європейська оборонна система з проти балістичною здатністю.

Цей зенітний ракетний комплекс розроблено європейським консорціумом Eurosam, утвореним MBDA Italy, MBDA France та Thales.

Системи протиповітряної оборони SAMP/T перебувають на озброєнні Франції, Італії та Сингапуру після комплексних випробувань у 2006 році. Відомо, що зенітний ракетний комплекс встановлений на колісних автомобільних шасі Astra/Iveco чи Renault.

Базове призначення комплексу: протиповітряний захист механізованих підрозділів. Під час випробувань та експлуатації з’ясувалося, що ЗРК ефективно діє проти багатьох видів ракет малої та середньої дальності: крилатих, балістичних, протирадіолокаційних та протиповітряних, а також проти різних типів літаків і БПЛА в будь-яких погодних умовах, навіть при застосуванні противником різних перешкод великої інтенсивності.

Сьогодні SAMP/T використовують для відбиття атак з повітря та прикриття важливих об’єктів, по яких намагаються завдати ударів.

Озброєння цієї системи ППО здатне збивати антирадарні, протиповітряні, крилаті та балістичні ракети малої та середньої дальності.

ЗРК відбиває атаки двоступеневою ракетою Aster-30, маючи можливість здійснювати одночасне наведення снарядів на 16 різних цілей, що свідчить про здатність SAMP/T захищати від потужних ракетних обстрілів.

В одній пускові установці комплексу міститься вісім ракет Aster-30, які можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.

Зенітна ракета Aster-30 має стартову масу в 510 кг та масу бойової частини у 20 кг. Максимальна швидкість польоту ракети до 1400 м/с.

Технічні характеристики комплексу

SAMP/T може знищувати ворожі повітряні цілі на відстані від 3 км до 100 км (літаки) та балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження — до 20 км.

Вага: 450 кг.

Довжина: 4,9 м.

Діаметр: 180 мм / 540 мм.

Твердопаливний ракетний двигун.

Швидкість: 4,1 маху.

Дальність знищення літаків: 100+ км.

Дальність знищення балістичних ракет: до 30-35 км.

Висота знищення цілей: до 20 км.

Маса бойової частини зенітної ракети: 15-20 кг.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.