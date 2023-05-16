Залучали нардепа Шевченка: Буданов розкрив подробиці комунікації ГУР із Білоруссю

Головне управління розвідки Міністерства оборони України намагалося залучати народних депутатів, щоб побудувати комунікацію з Білоруссю та запобігти вступу РБ у повномасштабну війну, розпочату Російською Федерацією.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

– Ми задіювали всі наші можливі шляхи комунікації, всі змоги, які в нас були. Навіть задіювали, скажімо так, народного депутата одного – це теж правда. Заради того, щоб не допустити втягування саме Білорусі, як країни, у цю війну – це перша мета. І друга, коли відбулося витіснення та втеча російської армії, – не допустити повторних заходу з території Білорусі в Україну або спроб завдання ударів. Як показав час, станом на сьогодні, цього вдалося досягти.

Керівник ГУР пояснив, що йдеться про народного депутата Євгена Шевченка, який їздив до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

– Всі розуміють, це Євген Шевченко. Ми користуємося можливістю його комунікації, його зв’язками. В принципі ніколи це не приховували. І він є ефективним у цьому процесі. Шевченко достатньо давно допомагає нам, давайте так це назвемо. І жодного разу не відмовляв, коли ми зверталися з певними проханнями до нього.

Джерело: Різні люди

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.