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Світові новини
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Експрем’єр Британії закликала Сунака визнати Китай загрозою для країни

Ліз Трасс
Фото: Getty Images

Експрем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс особисто попросила чинного керівника уряду Ріші Сунака назвати Китай “загрозою” безпеці країни.

Про це пише BBC.

Вона під час візиту у Тайвань закликала Захід не співпрацювати з Китаєм, зазначивши, що тоталітарні режими “не говорять правду”. Вона порівняла напруженість між Китаєм і Тайванем nf російську агресію проти України.

У посольстві Китаю ж назвали візит Трасс “небезпечним політичним трюком” та додали, що він “не принесе нічого, крім шкоди Великобританії”.

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Експрем’єр Британії закликала Сунака визнати Китай загрозою для країни

Під час виборів Трасс пообіцяла зайняти тверду позицію проти уряду Китаю та оголосити країну під правлінням Комуністичної партії “загрозою” національній безпеці. Проте після недовгого перебування на посту прем’єра її плани так і не здійснилися.

Крім того, її наступник Ріші Сунак також зайняв жорстку позицію, оголосивши Китай “найбільшою довгостроковою загрозою для Британії”, і пообіцяв закрити всі 30 пекінських Інститутів Конфуція у Великобританії.

Війна в Україні, Велика Британія, Китай, Ліз Трасс, Ріші Сунак, Тайвань
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