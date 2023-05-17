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Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Естонія ухвалила заяву на підтримку членства України в НАТО

Естонія ухвалила заяву на підтримку членства України в НАТО
Фото: Pexels

Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО і наголосив на необхідності зробити конкретні та недвозначні кроки у цьому напрямку вже на найближчому саміті Північноатлантичного Союзу.

Про це повідомляє на офіційному сайті Рійгікогу (законодавчий представницький орган) Естонії.

За ухвалення документа проголосували 92 депутати Рійгікогу зі 101 особи. Напередодні заяву внесли 95 естонських парламентарів.

У документі Естонія підтверджує, що вважає абсолютно необхідним сформулювати на Вільнюському саміті НАТО 11-12 липня конкретні та недвозначні кроки, необхідні для якнайшвидшої інтеграції України до НАТО, а згодом направити державі запрошення вступити до Альянсу.

Згідно із заявою, Рійгікогу виходить із мети, поставленої державами-членами НАТО на саміті в Бухаресті у 2008 році про вступ України до Альянсу, а також враховує офіційно заявку про вступ до НАТО.

В Естонії визнали факт, що перемога над РФ і подальший вступ України до НАТО є єдиним способом забезпечити заснований на правилах світовий порядок, міцний мир та безпеку європейських демократичних країн.

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Війна в Україні, Естонія, НАТО, Україна-НАТО
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