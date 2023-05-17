Макрон оголосив про створення реєстру збитків від російської агресії в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це він сказав на саміті Ради Європи у Рейк’явіку.
– Рада Європи знову стає на чолі сторони жертв агресії, – наголосив Макрон.
Він закликав всі держави активно долучатись до розроблення реєстру, а також окремо Раду Європи посприяти створенню сотні психологічних центрів, які допомагатимуть постраждалим внаслідок агресії РФ під егідою Банку розвитку РЄ.
Реєстр збитків від російської агресії діятиме в Нідерландах. У ньому реєструватимуться різні докази російських атак, а такоє позови про відшкодування шкоди або поранень.
Він буде відкритий для фізичних і юридичних осіб, а також для України, включно з регіональними та місцевими органами влади, державними або контрольованими державою підприємствами.
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