Макрон оголосив про створення реєстру збитків від російської агресії в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це він сказав на саміті Ради Європи у Рейк’явіку.

– Рада Європи знову стає на чолі сторони жертв агресії, – наголосив Макрон.

Він закликав всі держави активно долучатись до розроблення реєстру, а також окремо Раду Європи посприяти створенню сотні психологічних центрів, які допомагатимуть постраждалим внаслідок агресії РФ під егідою Банку розвитку РЄ.

Реєстр збитків від російської агресії діятиме в Нідерландах. У ньому реєструватимуться різні докази російських атак, а такоє позови про відшкодування шкоди або поранень.

Він буде відкритий для фізичних і юридичних осіб, а також для України, включно з регіональними та місцевими органами влади, державними або контрольованими державою підприємствами.

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