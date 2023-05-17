Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога від Червоного Хреста 2500 грн для ВПО: як отримати
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Макрон оголосив про створення реєстру збитків від російської агресії в Україні

Макрон оголосив про створення реєстру збитків від російської агресії в Україні
Фото: Офіс президента

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це він сказав на саміті Ради Європи у Рейк’явіку.

– Рада Європи знову стає на чолі сторони жертв агресії, – наголосив Макрон.

Він закликав всі держави активно долучатись до розроблення реєстру, а також окремо Раду Європи посприяти створенню сотні психологічних центрів, які допомагатимуть постраждалим внаслідок агресії РФ під егідою Банку розвитку РЄ.

Реєстр збитків від російської агресії діятиме в Нідерландах. У ньому реєструватимуться різні докази російських атак, а такоє позови про відшкодування шкоди або поранень.

Він буде відкритий для фізичних і юридичних осіб, а також для України, включно з регіональними та місцевими органами влади, державними або контрольованими державою підприємствами.

Читайте також
Бельгія готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16 – Єрмак
Андрій Єрмак

Війна в Україні, Еммануель Макрон, Російська агресія, Україна-Франція, Франція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Обстріл Запоріжжя та Миколаєва: 448-й день війни
Макрон оголосив про створення реєстру збитків від російської агресії в Україні
У Білому домі не можуть підтвердити ураження ЗРК Patriot внаслідок нічного удару РФ
Макрон оголосив про створення реєстру збитків від російської агресії в Україні
Бельгія готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16 – Єрмак
Андрій Єрмак
Буданов розповів, що зміниться для України, якщо Путін помре
Макрон оголосив про створення реєстру збитків від російської агресії в Україні
В Україні не може бути виборів під час воєнного стану: секретар РНБО відповів президенту ПАРЄ
Макрон оголосив про створення реєстру збитків від російської агресії в Україні
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом
Макрон оголосив про створення реєстру збитків від російської агресії в Україні
Загроза Covid-19 не зникла: чому варто вакцинувати дитину навіть під час війни
Макрон оголосив про створення реєстру збитків від російської агресії в Україні
Обмеження лише у нашій голові: історія Героя, який втратив ноги, але не жагу до життя
Макрон оголосив про створення реєстру збитків від російської агресії в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (16.05.2023)
Макрон оголосив про створення реєстру збитків від російської агресії в Україні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь