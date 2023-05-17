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Світові новини
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Обійшов секретну службу: до будинку радника Байдена вдерся невідомий

Джейк Салліван

До будинку радника президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана вдерся невідомий чоловік. Інцидент стався два тижні тому посеред ночі, коли радник перебував вдома.

Про це повідомили троє урядовців на правах анонімності, передає The Washington Post.

Вони зазначають, що цілодобова Секретна служба, яка охороняє будинок радника з Нацбезпеки, не помітила чоловіка.

– Невідомий чоловік увійшов у будинок Джейка Саллівана близько 03:00 ночі однієї ночі наприкінці квітня. Салліван зіткнувся з ним, наказавши йому піти. Зловмисник був у стані алкогольного сп’яніння та не розумів, де він. Немає жодних доказів того, що особа знала Саллівана або намагалася заподіяти йому шкоду. Слідів проникнення до будинку не було, – розповіли двоє людей, проінформованих про інцидент.

Варто зазначити, що Білий дім відмовився від коментарів.

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Секретна служба повідомила, що почала розслідування випадку та, зокрема, того факту, що зловмисник зміг залишитися непоміченим. Агентство заявило, що вважає порушення безпеки предметом серйозного занепокоєння.

Там наголосили, що Секретна служба вжила додаткових заходів безпеки для Саллівана та навколо його будинку до завершення розслідування.

Білий дім, США
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