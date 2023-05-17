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Світові новини
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Рейк’явіку підписали декларацію про створення реєстру збитків від агресії РФ в Україні

Реєстр збитків від агресії РФ

Учасники саміту Ради Європи у Рейк’явіку (Ісландія) 17 травня підписали політичну декларацію про створення реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, назвавши це рішення знаковим для України.

– Реєстр є важливим етапом на шляху до справедливості та відшкодування Україні та українцям збитків, які РФ завдала своєю жорстокою війною. Тепер необхідно забезпечити безпосередньо роботу реєстру, аби постраждалі від російської агресії могли подавати свої заяви, – наголосив він.

Шмигаль додав, що відшкодування збитків планується зокрема за рахунок російських активів у світі.

Реєстр збитків діятиме в Нідерландах із філіалом у Києві. У ньому фіксуватимуться докази російських атак, а також позови про відшкодування.

Він буде відкритий для фізичних і юридичних осіб, а також для України, включно з регіональними та місцевими органами влади, державними або контрольованими державою підприємствами.

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Фото: Денис Шмигаль

Ісландія, Війна в Україні, Денис Шмигаль, Рада Європи, Російська агресія, Саміт, Україна-ЄС
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