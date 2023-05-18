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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Білорусь встановила поблизу кордону з Україною “зуби дракона”

Оборонні укріплення окупантів

Лінія бетонних протитанкових укріплень пірамідальної форми, відомих як “зуби дракона”, з’явилася під Гомелем біля траси М8 приблизно на відстані 20 км від кордону Білорусі з Україною.

Про це повідомляють розслідувачі моніторингового проєкту Беларускі Гаюн.

Крім того, поруч, на виїзді з селища Калініно (Гомельський район), тривають будівельні роботи зі спорудження, ймовірно, фортифікаційних споруд.

Зуби дракона в Білорусі

Фото: Беларускі Гаюн

Зуби дракона в Білорусі

Фото: Беларускі Гаюн

Саме сьогодні на засіданні Парламентської асамблеї ОДКБ білоруський диктатор Олександр Лукашенко назвав контрнаступ ЗСУ “дезінформацією”, проте, мабуть, вирішив перестрахуватися і виставив біля кордону “зуби дракона”.

“Зуби дракона” – це квадратно-пірамідальні укріплення із залізобетону. Висота одного “зуба” – від 90 до 120 см. Подібні укріплення вперше використовували під час Другої світової війни, щоб перешкоджати руху танків і піхоти.

Ці укріплення у Білорусі виготовляють щонайменше шість компаній, які постачають їх до РФ.

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Фото: Настоящий Гладков

Білорусь, Білорусь-Росія, Війна в Україні, Україна-Білорусь
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