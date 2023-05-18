Білорусь встановила поблизу кордону з Україною “зуби дракона”

Лінія бетонних протитанкових укріплень пірамідальної форми, відомих як “зуби дракона”, з’явилася під Гомелем біля траси М8 приблизно на відстані 20 км від кордону Білорусі з Україною.

Про це повідомляють розслідувачі моніторингового проєкту Беларускі Гаюн.

Крім того, поруч, на виїзді з селища Калініно (Гомельський район), тривають будівельні роботи зі спорудження, ймовірно, фортифікаційних споруд.

Саме сьогодні на засіданні Парламентської асамблеї ОДКБ білоруський диктатор Олександр Лукашенко назвав контрнаступ ЗСУ “дезінформацією”, проте, мабуть, вирішив перестрахуватися і виставив біля кордону “зуби дракона”.

“Зуби дракона” – це квадратно-пірамідальні укріплення із залізобетону. Висота одного “зуба” – від 90 до 120 см. Подібні укріплення вперше використовували під час Другої світової війни, щоб перешкоджати руху танків і піхоти.

Ці укріплення у Білорусі виготовляють щонайменше шість компаній, які постачають їх до РФ.

Фото: Настоящий Гладков

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