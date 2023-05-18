Боррель закликає ЄС виділити ще €3,5 млрд на військову допомогу Україні
Представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель запропонував ЄС додати €3,5 млрд до фонду, який використовується для фінансування військової допомоги Україні.
За даними іноземних журналістів, Боррель попросив уряди ЄС надати більше грошей для Європейського фонду миру, який уже виділив близько €4,6 млрд для надання допомоги Україні.
Анонімне джерело ЄС повідомило, що Боррель закликає для виділення більше грошей, оскільки фонд вичерпувався, а Служба зовнішньої політики Євросоюзу хоче переконатися, що має достатньо грошей для фінансування військової допомоги іншим країнам.
– Треба поповнювати… Суть Європейського фонду миру має універсальний характер. Він не був задуманий Україною. Він був задуманий для будь-якого конфлікту, з яким міг би впоратися Європейський Союз, – розповіло анонімне джерело у коментарі іноземному виданню.
Джерело: US News & World Report
Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко