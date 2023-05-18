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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Боррель закликає ЄС виділити ще €3,5 млрд на військову допомогу Україні

Боррель закликає ЄС виділити ще €3,5 млрд на військову допомогу Україні
Фото: Урядовий портал

Представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель запропонував ЄС додати €3,5 млрд до фонду, який використовується для фінансування військової допомоги Україні.

За даними іноземних журналістів, Боррель попросив уряди ЄС надати більше грошей для Європейського фонду миру, який уже виділив близько €4,6 млрд для надання допомоги Україні.

Анонімне джерело ЄС повідомило, що Боррель закликає для виділення більше грошей, оскільки фонд вичерпувався, а Служба зовнішньої політики Євросоюзу хоче переконатися, що має достатньо грошей для фінансування військової допомоги іншим країнам.

– Треба поповнювати… Суть Європейського фонду миру має універсальний характер. Він не був задуманий Україною. Він був задуманий для будь-якого конфлікту, з яким міг би впоратися Європейський Союз, – розповіло анонімне джерело у коментарі іноземному виданню.

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Джерело: US News & World Report

Європейський Союз, ЄС, Війна в Україні, Гроші, Жозеп Боррель
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