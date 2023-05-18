На аеродром біля Мінська перебазовано 10 винищувачів ВКС РФ

Сьогодні, 18 травня, на території Білорусі з аеродрому Барановичі на аеродром Мачулищі здійснили перебазування 10 російських винищувачів.

Про це повідомляють розслідувачі проєкту Беларускі Гаюн.

За їхньою інформацією, на аеродром біля Мінська перебазували вісім винищувачів Су-34 і два Су-30СМ військово-космічних сил РФ.

– На поточний момент, усі 10 винищувачів перебувають на аеродромі Мачулищі. Продовжуємо стежити за ситуацією, – йдеться в повідомленні.

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що на території Білорусі суттєво зменшилася кількість російських військ.

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