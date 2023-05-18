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Юлія Соколова, редакторка стрічки

На кону в Україні – доля світу: Дуда назвав три кроки в боротьбі з агресією РФ

Анджей Дуда
Фото: Офіс президента

В Україні, яка протистоїть повномасштабній агресії РФ, зараз вирішується доля світу, а тому потрібно створити механізми, які забезпечать її довгострокову підтримку.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час відкриття дводенної конференції PISM Strategic Ark 2023.

На початку свого виступу політик запитав, як можна консолідувати єдність і солідарність Заходу для допомоги Україні, тиску на РФ та відповіді на інші виклики. За словами Дуди, є три ключові моменти:

  • По-перше, потрібно продовжувати військову, політичну та гуманітарну підтримку України.
  • По-друге, потрібно запроваджувати подальші жорсткі санкції проти РФ у рамках Європейського Союзу та G7 (Великої сімки). Слід переконати ті країни, які “ще не визначилися”, мінімізувати залежність від російських енергоресурсів, повністю вивести капітал та інвестиції з РФ.
  • По-третє, міжнародна спільнота має усвідомити важливість підтримки України: що на карту поставлена доля світу.

Слід донести до всього міжнародного співтовариства, що в Україні вирішується доля світу… Оскільки успіх РФ спонукав би інші країни релізовувати свою агресивну політику, ми зараз повинні посилити підтримку глобального миру.

Ми повинні довести, що ніхто не може отримати вигоду від агресії. Ми повинні створити механізми, які забезпечуватимуть довгострокову фінансову та оборонну підтримку України, – наголосив Дуда.

За його словами, це буде чітким сигналом, що справедливість перемагає, а будь-які спроби підірвати міжнародний порядок приречені на провал.

За словами Дуди, слід готуватися до того, що РФ продовжуватиме свою агресивну політику. Тож у межах нової стратегії НАТО слід посилювати можливості захисту та стримування.

Президент Польщі додав, що Росія має програти війну і зрозуміти, що об’єднаний та вільний світ сильний та буде протистояти її імперіалістичній політиці.

Дуда також поінформував, що метою Польщі має бути забезпечення вступу України до Євросоюзу та НАТО. Він висловив сподівання, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі будуть ухвалені рішення, які наблизять нашу країну до членства у військовому блоці.

Зараз же, за словами Дуди, слід надати Україні гарантії безпеки, які “позитивно вплинуть на бажання мільйонів українців повернутися до своєї країни та успішно її відбудовувати”.

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Джерело: Канцелярія президента Польщі, PAP

Європейський Союз, Анджей Дуда, Війна в Україні, НАТО, Польща, Російська агресія
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