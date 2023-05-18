Світові ціни на пшеницю впали після продовження зернової угоди – CNN

Світові ціни на пшеницю впали після продовження угоди, що дозволяє експортувати зерно з українських портів у Чорному морі.

Як повідомляє видання CNN, ф’ючерси на пшеницю на Чиказькій торговій біржі впали на 2%, до $6,12 за бушель.

Ціни впали на 23% з початку року і на 57% з моменту досягнення історичного максимуму в $14,30 за бушель в березні минулого року.

– Ці угоди мають значення для глобальної продовольчої безпеки. Українські та російські продукти годують світ, – заявив у середу журналістам генсекретар ООН Антоніу Гутерріш.

Нагадаємо, що термін дії зернової угоди, яку вперше підписали в липні 2022 року, мав закінчитися в четвер, 18 травня.

Вчора президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що угоду продовжено ще на два місяці.

Раніше Росія погрожувала вийти з ініціативи, скаржачись на пов’язану із нею угоду з ООН про сприяння постачанням російського зерна та добрив.

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