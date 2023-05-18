Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Світові новини
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Світові ціни на пшеницю впали після продовження зернової угоди – CNN

Зерно, збір урожаю
Фото: УНІАН

Світові ціни на пшеницю впали після продовження угоди, що дозволяє експортувати зерно з українських портів у Чорному морі.

Як повідомляє видання CNN, ф’ючерси на пшеницю на Чиказькій торговій біржі впали на 2%, до $6,12 за бушель.

Ціни впали на 23% з початку року і на 57% з моменту досягнення історичного максимуму в $14,30 за бушель в березні минулого року.

– Ці угоди мають значення для глобальної продовольчої безпеки. Українські та російські продукти годують світ,  – заявив у середу журналістам генсекретар ООН Антоніу Гутерріш.

Нагадаємо, що термін дії зернової угоди, яку вперше підписали в липні 2022 року, мав закінчитися в четвер, 18 травня.

Вчора президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що угоду продовжено ще на два місяці.

Раніше Росія погрожувала вийти з ініціативи, скаржачись на пов’язану із нею угоду з ООН про сприяння постачанням російського зерна та добрив.

Читайте також
Зернова ініціатива не передбачає виконання жодних вимог РФ – посол
зерно

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти погрожують депортацією українцям: Генштаб про ситуацію на Херсонщині
Російські військові
РФ потрібен не мир, а час для нового нападу, ми не маємо права програти – Зеленський
Володимир Зеленський
Ворог стягнув у Бахмут більшість своїх резервів, бої тривають – Маляр
Бої на фронті
Норвегія передасть Україні вісім РСЗВ великої дальності та три радари Arthur
Світові ціни на пшеницю впали після продовження зернової угоди – CNN
Найгарячіші бої – за Бахмут і Мар’їнку: за добу на Донбасі відбулося 17 бойових зіткнень
Українські військові
Відео
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом

Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
Жахи полону: історія бійця ЗСУ, який побував у російських застінках
Світові ціни на пшеницю впали після продовження зернової угоди – CNN
Геть серп і молот: у Києві декомунізують щит Батьківщини-матері
Батьківщина мати
З тризубом і байрактарами! Які вишиванки популярні серед українців
вишиванки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.05.2023)
Світові ціни на пшеницю впали після продовження зернової угоди – CNN
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь