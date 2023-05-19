Британія ввела нові санкції проти РФ. У списку компанії, повʼязані з Росатомом та обороною

Велика Британія запровадила санкції проти 86 фізичних та юридичних осіб РФ, які пов’язані із крадіжкою і перепродажем українського зерна, а також проти тих, хто виробляє передові матеріали і технології, а тому спроможні фінансувати і вести війну.

Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

Ці заходи ще більше посилять тиск на доходи Путіна та його спроможність підтримувати війну проти України.

Рішення ухвалили після того, як сьогодні вранці прем’єр-міністр Ріші Сунак на саміті Великої сімки оголосив про нові заборони на імпорт російських алмазів і металів.

Обмеження також націлені на основні російські енергетичні та військові судноплавні компанії. Під санкції потрапили компанії, пов’язані з Росатомом, які, зокрема, виготовляють лазери.

Суверенні активи Росії в юрисдикціях Британії залишатимуться заблокованими допоки РФ не погодиться виплатити збитки, завдані Україні.

Енергетика

Велика Британія запровадила санкції проти дев’яти організацій, пов’язаних Росатомом. Наприклад, ЮМАТЕКС виробляє для Росатому композитні матеріали на основі вуглецевого волокна, що можуть бути використані у військових цілях.

Компанія ТРІНІТІ, чиї дослідження і розробки в галузі лазерної фізики безпосередньо фінансуються коштом державного оборонного замовлення Російської Федерації. Лазери ТРІНІТІ встановлюють на танкових шасі, щоб сліпити оптику літаків і виводити з ладу високоточну зброю.

До списку також потрапили Олег Романенко, керівник Запорізької атомної електростанції, який перебував у змові з російським урядом. Також 13 членів ради директорів компанії Газпром-Нефть і п’ять членів ради директорів Транснефть.

Металургія

Власник Російської мідної компанії Ігор Алтушкін потрапив під санкції. Ще вісім інших компаній, пов’язаних з виробництвом металів, також під санкціями:

Северсталь Олексія Мордашова,

Магнітогорський металургійний комбінат,

Трубна металургійна компанія,

Об’єднана металургійна компанія,

Мечел-Сталь Менеджмент,

Челябінський металургійний комбінат.

Велика Британія заборонить імпорт російських металів, зокрема, алюміній, нікель і мідь.

Транспорт

24 фізичні та юридичні особи, пов’язані з російськими транспортними послугами, теж опинилися під санкціями: Pawell Shipping Co LLP, Державна зернова корпорація та її директор Микита Бусел, які пов’язані з систематичним вивезенням українського зерна, яке окупанти викрадали зі складів та полів на тимчасово окупованих територіях України.

Шість великих російських судноплавних компаній також потрапили під санкції. Сюди входить Sun Ship Management, компанія, пов’язана з Совкомфлотом, найбільшою державною судноплавною компанією РФ.

Військові

20 керівників оборонних відомств і компаній опинилися під санкціями.

Директори концерну Калашников Алан Валерійович Лушинков і Володимир Миколайович Лєпін. Концерн виробляє 95% всієї вогнепальної зброї в Росії.

АТ БМЗ, яке виробляє протипіхотні та протитанкові міни.

АТ Мотовиліхінське – міноритарне дочірнє підприємство російського оборонного конгломерату Ростех, – яке виробляє гаубиці.

Банківська сфера

П’ять фінансових установ також потрапили під санкції, що ще більше ізолює Росію від світової фінансової системи. Серед них – АТ Дом РФ та Металургійний інвестиційний банк, який підтримує російський промисловий експорт.

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