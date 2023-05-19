Громадяни США та 4 країн підтримують запрошення України в НАТО під час війни

Серед громадян Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах та США існує підтримка старту процесу вступу України до НАТО поки триває війна.

По це йдеться в опитуванні центра Нова Європа.

Рівень підтримки двох об’єднаних варіантів (запросити Україну стати членом НАТО, попри війну та запросити Україну стати членом НАТО, але з фактичним вступом після закінчення війни), коливається в опитаних країнах ЄС від 50% до 56%.

У США рівень підтримки – 70% (із тих, хто визначився).

Варто зауважити, що найменший відсоток підтримки цих обидвох варіантів інтеграції України до НАТО серед опитаних громадян Німеччини. Найбільшу підтримку висловили американці.

Крім того, більшість опитаних громадян в п’ятьох країнах вважають, що Україну необхідно підтримувати допоки вона не поверне всі втрачені території, зокрема, і Крим (у Франції таких 64%, у Нідерландах 58%, у США 52%, у Німеччині 52%, Італії 50%).

Фото: центр Нова Європа

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