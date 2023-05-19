У Польщі знайшли боєголовку від ракети РФ, яка впала там у грудні

У Польщі повідомили про знайдену боєголовку від російської ракети, яка впала у лісі поблизу міста Бидгощ у грудні 2022 року.

Про це заявив очільник канцелярії президента Польщі Павел Шрот у коментарі іноземним журналістам.

– Боєголовка знайдена, і зараз її досліджують відповідні інституції. Вона своєрідна, тому що вона виготовлена з бетону, – стверджує він.

Очільник канцелярії президента Польщі припустив, що боєголовку встановили на ракету так, щоб її стара модель ввела в оману протиповітряну оборони України. Він стверджує, що там не було жодної вибухівки.

– Ця ракета не може летіти без боєголовки, тому хтось вмонтував туди таку вершину російської технологічної думки, – вважає Шрот.

Напередодні стало відомо, що у грудні 2022 року біля міста Бидгощ упала російська ракета. Її уламки знайшли наприкінці квітня. На ній були написи російською. Нині достеменно невідомо, скільки часу ракета лежала в лісі.

Джерело: Polsat News

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.