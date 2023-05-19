Воллес попередив про загрозу глобального конфлікту до кінця десятиліття

Міністр оборони Британії Бен Воллес попередив про загрозу ширшого глобального конфлікту до кінця десятиліття і закликав скласти чіткий графік збільшення військових витрат держави до 2,5% ВВП.

Про це повідомляє видання Financial Times.

– До кінця десятиліття світ стане більш небезпечним, нестабільним місцем, а захист буде більш критичним для нашого життя, – сказав він.

Міністр наголосив на ризику ширшого конфлікту з Російською Федерацією після її повномасштабного вторгнення в Україну. Також він відзначив загрозу, яку створюють “підйом Китаю” та зростання екстремізму в Африці.

У коментарі Financial Times Воллес сказав, що світ бачить “кінець аномального періоду миру” після Холодної війни.

– Я думаю, що конфлікт наближається, гарячий він чи холодний – це буде видно… Я думаю, що наближається конфлікт із цілою низкою противників по всьому світу… Ми всі повинні бути до цього готові, – наголосив очільник британського Міноборони.

Нагадаємо, країни НАТО вперше з часів Холодної війни розробляють план на випадок війни з Росією.

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