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Світові новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Допомагають РФ обходити санкції: в Єврокомісії анонсували обмеження проти 90 компаній

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офіс президента

Одинадцятий пакет антиросійських санкцій, над яким зараз працює Євросоюз, включає низку іноземних компаній, які допомагають РФ обходити обмеження.

Про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

Вона пояснила, що часто обходити санкції Росії допомагають не окремі країни, а саме компанії. Тому їх вирішили включити до санкційного списку в 11-му пакеті ЄС.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз серйозно налаштований покласти край обходу санкцій з боку РФ.

– Тому в одинадцятому пакеті у нас понад 90 компаній по всьому світу, щодо яких ми маємо чіткі докази, що вони порушують санкції, тобто постачають санкційні товари безпосередньо до РФ з Євросоюзу в обхід через треті країни, – наголосила вона.

За словами глави Єврокомісії, серед цих компаній, які потраплять до санкційного списку, близько восьми зареєстровані в Китаї.

– Це компанії, які існують частково на папері і мають власників різних національностей. Але вони зареєстровані в Китаї, і тут ми будемо чіткими, – пояснила вона.

Раніше Урсула фон дер Ляєн озвучила три ключові пункти 11-го пакету санкцій проти Росії. Йдеться про: включення більшої кількості продуктів у список заборонених на транзит; новий інструмент боротьби з обходом санкцій; заборону тіньових організацій з РФ та третіх країн, які обходять санкції ЄС.

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Джерело: ZDF

Єврокомісія, Європейський Союз, Війна в Україні, Санкції проти Росії, Урсула фон дер Ляєн
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