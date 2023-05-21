Допомагають РФ обходити санкції: в Єврокомісії анонсували обмеження проти 90 компаній

Одинадцятий пакет антиросійських санкцій, над яким зараз працює Євросоюз, включає низку іноземних компаній, які допомагають РФ обходити обмеження.

Про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

Вона пояснила, що часто обходити санкції Росії допомагають не окремі країни, а саме компанії. Тому їх вирішили включити до санкційного списку в 11-му пакеті ЄС.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Євросоюз серйозно налаштований покласти край обходу санкцій з боку РФ.

– Тому в одинадцятому пакеті у нас понад 90 компаній по всьому світу, щодо яких ми маємо чіткі докази, що вони порушують санкції, тобто постачають санкційні товари безпосередньо до РФ з Євросоюзу в обхід через треті країни, – наголосила вона.

За словами глави Єврокомісії, серед цих компаній, які потраплять до санкційного списку, близько восьми зареєстровані в Китаї.

– Це компанії, які існують частково на папері і мають власників різних національностей. Але вони зареєстровані в Китаї, і тут ми будемо чіткими, – пояснила вона.

Раніше Урсула фон дер Ляєн озвучила три ключові пункти 11-го пакету санкцій проти Росії. Йдеться про: включення більшої кількості продуктів у список заборонених на транзит; новий інструмент боротьби з обходом санкцій; заборону тіньових організацій з РФ та третіх країн, які обходять санкції ЄС.

Джерело: ZDF

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