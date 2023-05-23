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Світові новини
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Агресором у війні є Росія: у США відреагували на події в Бєлгородській області

Агресором у війні є Росія: у США відреагували на події в Бєлгородській області

У Сполучених Штатах Америки вперше відреагували на бойові дії в Бєлгородській області РФ.

Спікер Держдепу США Меттью Міллер наголосив, що агресором у війні є Росія, а Україна сама має право вирішувати, як проводити свої військові операції.

– Ми дуже чітко пояснили українцям, що ми не даємо згоди і не заохочуємо атаки за межами українських кордонів. Але я вважаю, важливо нагадати світові, що це Росія розпочала цю війну, – сказав він під час брифінгу.

Нагадаємо, що удень 22 травня у Бєлгородській області пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що бійці РДК і Легіону Свобода Росії проводять операції на території РФ.

За словами речника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, ведуться дії для створення “смуги безпеки” для захисту українців. Операцію проводять виключно громадяни Росії.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна із цікавістю спостерігає за подіями у Бєлгородській області РФ та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку.

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Фото: РДК

Бєлгород, Війна в Україні, Російська агресія, Росія, США
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