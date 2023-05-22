Валентина Летяк, редакторка стрічки
Данія готова прийняти у липні саміт української формули миру
Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив про готовність Копенгагену прийняти у себе в липні саміт української формули миру.
– Якщо Україна вважатиме, що настав час для такої зустрічі, це було б фантастично. І тоді Данія, очевидно, хотіла б прийняти цю зустріч, – сказав дипломат.
Водночас Расмуссен наголосив, що необхідно залучити до участі у саміті Індію, Китай та Бразилію.
Напередодні президент України Володимир Зеленський, виступаючи на робочій сесії саміту G7 в Японії, заявив, що саміт формули миру міг би відбутися, коли від початку повномасштабної війни мине 500 днів, тобто в липні цього року.
За його словами, це саміт усіх, хто хоче закінчити цю війну.
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Джерело: Sky News
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