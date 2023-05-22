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Глави МЗС країн Євросоюзу обговорять рішення саміту G7, санкції проти РФ та новий пакет допомоги Україні

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Глави МЗС країн-членів Євросоюзу обговорять виконання рішень саміту G7, новий пакет санкцій проти РФ, а також виділення Україні нового траншу з Європейського фонду миру.

Про це в понеділок, 22 травня, у Брюсселі перед початком засідання повідомив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

– Ми поговоримо про ситуацію в Україні –  про новий пакет санкцій і про новий транш із Європейського фонду миру. Це важливе обговорення. Санкції більше про те, щоб уникнути обходу вже наявних санкцій, щоб наші санкції не були неефективними. Ми подивимося, як ми це зробимо. І ми почнемо працювати над виконанням рішень G7, – сказав він.

Боррель висловив сподівання, що “незабаром посли зможуть виробити конкретні пропозиції, щоб виконати рішення G7 щодо нового виду санкцій проти Росії”.

Також він повідомив, що проблема в ухваленні нового пакета санкцій, як і виділення нового траншу, полягає “не тільки в проблемі Угорщини”. 

– Цей новий пакет санкцій має особливі конфігурації, які багато країн хочуть обговорити. Водночас посли обговорюють це у рамках Комітету постійних представників, – зазначив високий представник. Наголосивши, що в Євросоюзі очікують від Китаю, що Пекін використає свій вплив для того, щоб зупинити війну в Україні. За його словами, наразі Китай не постачає зброю Росії, що завдало б “шкоди нашим відносинам”.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
G7, Європейський Союз, ЄС, Жозеп Боррель, Російська агресія
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