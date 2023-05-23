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Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Пріоритет, який реалізовуватимуть найближчими місяцями: США про передавання F-16 Україні

F-16
Фото: Depositphotos

Постачання американських винищувачів F-16 Україні у межах військової допомоги наразі є пріоритетом для США. За словами президента Джо Байдена, США розпочнуть навчання українських пілотів на цих літаках і працюватимуть разом із союзниками над наданням винищувачів ЗСУ.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час онлайн-брифінгу 22 травня.

– У мене немає жодних заяв про те, коли або як це станеться, чи які країни їх нададуть. Але це пріоритет для нас. І ми почнемо реалізовувати його найближчими місяцями, – стверджує речник американського Держдепу.

Міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл вважає, що постачання винищувачів F-16 для України – це важливий крок у середньостроковій перспективі, однак, ймовірно, надання цих літаків не змінить кардинально ситуацію у повномасштабній війні Росії.

На його думку, передавання F-16 ЗСУ допоможе створити проміжні можливості, яких поки що немає, проте кардинально ситуація не зміниться. Він пояснив свою заяву твердженням, що наразі авіаційна сила не була вирішальним фактором у жодній війні.

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Винищувачі F-16

Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Україна-США, український пілот
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