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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Японія передасть Україні близько 100 вантажівок та пайки для ЗСУ

Фуміо Кісіда
Фото: Getty Images

Уряд Японії передасть Україні близько 100 вантажівок та пайки для Збройних сил. 

Про це заявив прем’єр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє пресслужба МЗС Японії.

Постачання приблизно 30 тис. пайків надзвичайних ситуацій будуть здійснені за запитом України. Крім того, влада Японії готова прийняти поранених українських військових.

Нагадаємо, президент Зеленський відвідав Хіросіму 20 та 21 травня. Глава держави у рамках саміту G7 провів переговори з прем’єрами Британії, Італії, Канади та Індії, а також з канцлером Німеччини, президентом США, Франції, Південної Кореї та іншими європейськими чиновниками.

Також український президент провів зустріч із японським прем’єром, у ході якої вони домовилися про проведення українсько-японської конференції з відновлення України та залучення до цього процесу приватного бізнесу.

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ЗСУ, Україна, Фуміо Кісіда, Японія
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