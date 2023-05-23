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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Молдова арештує Путіна за ордером МКС, якщо він приїде – Санду

Президентка Молдови Мая Санду
Фото: Depositphotos

Молдова заарештує російського диктатора Володимира Путіна, якщо він приїде в країну, згідно з ордером Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це повідомила президентка Мая Санду в інтерв’ю Euronews Romania.

Санду нагадала, що Молдова є однією з понад 120 країн, які ратифікували Римський статут МКС, а отже зобов’язані заарештувати Путіна на своїй території.

– Так (Путін буде арештований, – Ред.). Республіка Молдова підписала угоду про кримінальний суд, і Молдова поважатиме рішення суду, – наголосила Санду.

Вона також зазначила, що зараз для Молдови не існує ризику військового вторгнення РФ завдяки Україні, яка стримує окупаційну армію. Водночас Росія намагається дестабілізувати ситуацію в країні.

Санду звернула увагу, що вперше з моменту здобуття незалежності Молдова не споживає російського газу, позбуваючись енергетичного шантажу РФ.

– Ми працюємо, ми стаємо стійкішими, але, звичайно, нам потрібна підтримка. Пропаганда – це велика проблема, і вона вплинула на наш демократичний процес, – додала президентка Молдови.

Як відомо, 17 березня цього року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна у справі про депортацію до РФ українських дітей. Ордер є довічним і діятиме доти, доки глава РФ не постане перед судом.

Наприкінці квітня Парламентська Асамблея Ради Європи офіційно визнала ордер на арешт Путіна та назвала депортацію дітей геноцидом.

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Джерело: Euronews Romania

Війна в Україні, Володимир Путін, Міжнародний кримінальний суд, Майя Санду, Молдова
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