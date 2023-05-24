Словенія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Парламент Словенії ухвалив декларацію, яка визнає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу і вшановує пам’ять жертв.

За відповідне рішення проголосували 67 депутатів.

Президент України Володимир Зеленський подякував парламентарям, які підтримали цю важливу декларацію.

– Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й відповідальності! – написав глава держави.

Раніше французький Сенат (верхня палата парламенту) підтримав визнання Голодомору геноцидом українського народу.

За словами Зеленського, це важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та увічнення пам’яті мільйонів закатованих голодом українців.

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