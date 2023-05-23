У Польщі скасовується автоматичне продовження документів на проживання: що робити українцям

Влада Польщі планує скасувати стан епідемічної загрози з 1 липня. Це означає, що візи та посвідки на проживання іноземців автоматично більше не продовжуватимуться.

Експерти Міграційної платформи EWL пояснили, що робити тим громадянам України, які приїхали до Польщі до повномасштабного вторгнення і перебувають у країні за протермінованими документами.

Що змінюється у законодавстві Польщі

З березня 2020 року в Польщі впроваджена норма, яка продовжує дію національних віз та посвідок на проживання на період епідемічної загрози. Завдяки їй іноземці, зокрема, українці могли залишатися в країні навіть із простроченими документами.

Однак з 1 липня норма перестане діяти. Зміни до Спецзакону про допомогу громадянам України у січні 2023 року передбачають автоматичне продовження документів на проживання для всіх іноземців, які перебувають у Польщі до 24 серпня 2023 року.

Якщо з 1 липня у Польщі скасують стан загрози епідемії, то українські мігранти, які не мають статусу PESEL UKR чи перебувають у Польщі від 14 березня 2020 року, можуть легально перебувати на території Польщі до 24 серпня 2023 року. Надалі вони мають легалізувати своє перебування у країні.

Що потрібно робити українцям

Це можна зробити трьома способами. Для продовження підстави легального перебування в Польщі вистачить скласти заяву про надання посвідки про тимчасове перебування.

Також можна отримати візу. Ще одним альтернативним варіантом є виїзд за межі Шенгенської зони на 90 діб та повернення у Польщу в рамках безвізового руху.

– Нині у Польщі з’явилася можливість отримати польську візу без виїзду до України. Це можна зробити через довірену особу. Проте віза вважається недійсною, поки громадянин України не перетне польсько-український кордон. Має бути печатка в’їзду до Польщі у паспорті, – пояснила керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

Наразі сплеску подання документів на посвідки на тимчасове проживання у Польщі експерти EWL не відзначають.

– На так звану карту побиту подають документи переважно ті громадяни України, які хочуть залишитися в країні на рік і більше. Інші чекають на можливе продовження терміну перебування до 4 березня 2024 року, яке стосуватиметься усіх громадян України, незалежно від терміну перебування та часу приїзду до Польщі. Ці зміни ухвалив Сейм, але ще має погодити Сенат і підписати президент, – розповіла Кузенко.

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