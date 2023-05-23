Виверження вулкана Етна та страйки: в Європі масово скасовують авіарейси

Через виверження вулкана Етна в Італії європейські авіакомпанії скасовують рейси.

Про це повідомляє schengenvisainfo.com.

Зазначається, що через виверження Етни Сицилію накрив дощ із попелу, а найближчий аеропорт закрився. Попіл випав на найбільше місто в регіоні – Катанію. Затримки можуть виникнути у пасажирів, які прямують через аеропорт.

Багато рейсів було скасовано або перенаправлено до аеропорту Комізо, але більшість перенесли.

У той же час, інші країни зіткнулися зі страйками, які перешкоджають повітряному руху та польотам і зачіпають тисячі пасажирів.

Нещодавно пілоти великої іспанської авіакомпанії Air Europa оголосили про вісім страйків, які проходитимуть з 22 травня по 2 червня. Перевізник планує скасувати 114 рейсів. Ці страйки почалися після того, як міністерство транспорту оголосило про введення в дію закону, згідно з яким працівники авіакомпаній мають виконувати не менше 90% рейсів, незалежно від того, чи протестують вони.

На думку іспанських профспілок, цей закон порушує право робітників на страйк. Крім того, пілоти Air Europa нарікають на те, що незважаючи на зростання цін на квитки на 54%, їхня заробітна плата не змінилася.

Також в аеропорту Лісабона оголосили страйк інспектори служби у справах іноземців та прикордонного контролю, що протидіє здійсненню рейсів.

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