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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Виверження вулкана Етна та страйки: в Європі масово скасовують авіарейси

літак в аеропорту
Фото: Unsplash

Через виверження вулкана Етна в Італії європейські авіакомпанії скасовують рейси.

Про це повідомляє schengenvisainfo.com.

Зазначається, що через виверження Етни Сицилію накрив дощ із попелу, а найближчий аеропорт закрився. Попіл випав на найбільше місто в регіоні – Катанію. Затримки можуть виникнути у пасажирів, які прямують через аеропорт.

Багато рейсів було скасовано або перенаправлено до аеропорту Комізо, але більшість перенесли.

У той же час, інші країни зіткнулися зі страйками, які перешкоджають повітряному руху та польотам і зачіпають тисячі пасажирів.

Нещодавно пілоти великої іспанської авіакомпанії Air Europa оголосили про вісім страйків, які проходитимуть з 22 травня по 2 червня. Перевізник планує скасувати 114 рейсів. Ці страйки почалися після того, як міністерство транспорту оголосило про введення в дію закону, згідно з яким працівники авіакомпаній мають виконувати не менше 90% рейсів, незалежно від того, чи протестують вони.

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аеропорт

На думку іспанських профспілок, цей закон порушує право робітників на страйк. Крім того, пілоти Air Europa нарікають на те, що незважаючи на зростання цін на квитки на 54%, їхня заробітна плата не змінилася.

Також в аеропорту Лісабона оголосили страйк інспектори служби у справах іноземців та прикордонного контролю, що протидіє здійсненню рейсів.

Іспанія, Італія, Вулкан, Літаки
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