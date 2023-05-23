Визначено 20 найнещасніших країн світу: Україна також у списку
Зімбабве – найнещасніша країна у світі, згідно зі щорічним “індексом нещастя”, який оцінює країни за рівнем економічного добробуту.
Про це повідомляє видання The Telegraph.
Східноафриканська країна посіла перше місце на тлі стрімко зростаючої інфляції. У списку Україна має восьме, через повномасштабну війну.
Щорічний індекс нещастя складає Стів Ханке, професор прикладної економіки в Університеті Джона Гопкінса. Індекс являє собою суму показників безробіття (помножену на два), інфляції та банківського кредитування, мінус річна процентна зміна реального ВВП на душу населення.
Стів Ханке спостерігає за ситуацією в Зімбабве вже понад 20 років, починаючи з різкого зростання інфляції 2008 року, коли президентом був Роберт Мугабе.
За прогнозами професора, економічне зростання в Зімбабве становитиме лише 0,9%. Хоча нещодавно міністр фінансів Зімбабве Мтулі Нкубе спрогнозував 6%. У Зімбабве минулого року річна інфляція становила 243,8%.
Рейтинг країн:
- Зімбабве
- Венесуела
- Сирія
- Ліван
- Судан
- Аргентина
- Ємен
- Україна
- Куба
- Туреччина
Наприклад, Велика Британія опинилася на 129-му місці у списку, а найменш нещасною країною світу стала Швейцарія.
Росія посіла 79-те місце в списку з 157 країн.