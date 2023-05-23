Визначено 20 найнещасніших країн світу: Україна також у списку

Зімбабве – найнещасніша країна у світі, згідно зі щорічним “індексом нещастя”, який оцінює країни за рівнем економічного добробуту.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Східноафриканська країна посіла перше місце на тлі стрімко зростаючої інфляції. У списку Україна має восьме, через повномасштабну війну.

Щорічний індекс нещастя складає Стів Ханке, професор прикладної економіки в Університеті Джона Гопкінса. Індекс являє собою суму показників безробіття (помножену на два), інфляції та банківського кредитування, мінус річна процентна зміна реального ВВП на душу населення.

Стів Ханке спостерігає за ситуацією в Зімбабве вже понад 20 років, починаючи з різкого зростання інфляції 2008 року, коли президентом був Роберт Мугабе.

За прогнозами професора, економічне зростання в Зімбабве становитиме лише 0,9%. Хоча нещодавно міністр фінансів Зімбабве Мтулі Нкубе спрогнозував 6%. У Зімбабве минулого року річна інфляція становила 243,8%.

Рейтинг країн:

Зімбабве Венесуела Сирія Ліван Судан Аргентина Ємен Україна Куба Туреччина

Наприклад, Велика Британія опинилася на 129-му місці у списку, а найменш нещасною країною світу стала Швейцарія.

Росія посіла 79-те місце в списку з 157 країн.

Джерело : The Telegraph

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