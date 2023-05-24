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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Грузія підтримує Україну, але не впроваджуватиме прямі санкції проти РФ – прем’єр

Грузія підтримує Україну, але не впроваджуватиме прямі санкції проти РФ – прем’єр
Фото: Pexels

Грузія підтримує український народ, але запроваджувати прямі санкції проти Росії не буде, бо це зашкодить економіці країни.

Про це заявив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі на економічному форумі в Катарі.

– Наш товарообіг із Росією становить менше мільярда доларів. Для порівняння: Євросоюз лише за чотири дні торгує з Росією, скільки ми торгуємо за рік. Де логіка, коли нас закликають вводити санкції проти Росії?  – наголосив глава грузинського уряду.

Він також запевнив, що у Грузії не буде “другого фронту” проти Росії, як того хочуть деякі українські політики.

– Грузія невелика нація з населенням у 4 млн осіб, тому важливо зберігати в країні мир, стабільність і безпеку. Мій обов’язок – захищати інтереси свого народу, – додав Гарібашвілі.

19 травня в аеропорту Тбілісі вперше за останні чотири роки приземлився російський літак. На вході в аеропорт відбулася акція протесту проти прямого авіасполучення з РФ.

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Грузія-літак

Джерело: Інтерфакс-Україна
Війна в Україні, Грузія, Російська агресія, Росія-Грузія, Санкції проти Росії, Україна-Грузія
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