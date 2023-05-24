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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Навчання українських танкістів на Abrams розпочнуться наступного тижня – Пентагон

Танки Abrams
Фото: Getty Images

Наступного тижня американські інструктори почнуть тренування українських військових на танках M1A1 Abrams.

Про це у коментарі Голосу Америки заявив речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

Видання також уточнює з посиланням на військового чиновника, знайомого з умовами підготовки, що близько 250 українських танкістів прибудуть цього тижня до Німеччини. Триватимуть навчання близько 10 тижнів.

За словами чиновника, структура курсу подібна до попередніх навчань під керівництвом США на бойових броньованих машинах Bradley та Stryker, які надали Україні на початку цього року.

31 танк M1A1 Abrams прибув до Німеччини на початку травня. Ще стільки ж одиниць техніки наразі перебуває на ремонті в США і буде доставлена в Україну до осені.

12 травня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені.

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Джерело: Голос Америки
Війна в Україні, Пентагон, США, США-Україна, Танки для України
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