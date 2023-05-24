Нідерланди виділять €260 млн на спільну закупівлю боєприпасів для України

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен оголосила про виділення €260 млн на спільну закупівлю боєприпасів для України. Йдеться про боєприпаси калібру 155 мм.

Про це вона заявила в Брюсселі, де проходить зустріч міністрів оборони країн ЄС, повідомило Міноборони Нідерландів.

За її словами, минулого тижня Нідерланди також відправили до Німеччини 10 своїх солдатів для навчання українських військових. Ще одні навчання заплановані на кінець року.

20 березня країни ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів за рік на €2 млрд.

На першому етапі передадуть снаряди, які є на складах, на другому – зі спільних закупівель, а на третьому передбачається задоволення оборонних потреб самої Європи.

Джерело: defensie.nl

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.