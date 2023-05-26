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Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Байден оголосив про зміну очільника Генерального штабу США

Байден оголосив про зміну очільника Генерального штабу США
Фото: Факти ICTV

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден офіційно оголосив про заміну очільника Генерального штабу США. Посаду, яку наразі займає Марк Міллі, надалі обійматиме генерал Чарльз Браун.

Про це Джо Байден заявив під час онлайн-брифінгу, оприлюдненого Білим домом. Американський президент подякував Марку Міллі та його родині за службу США протягом тривалого часу.

– На посаді голови Міллі провів наших військових через найскладнішу обстановку в сфері безпеки, з якою світ стикався за довгий час. Ми зміцнили наші альянси від НАТО до Індо-Тихоокеанського регіону та створили нові партнерства, – сказав Байден.

Американський президент уточнив, що розраховує продовжити співпрацю з Марком Міллі після того, як він перестане обіймати посаду очільника Генштабу США, на якій той перебував з 2019 року.

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Джерело: White House
Білий дім, Джо Байден, Марк Міллі, США
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

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