Кандидат у президенти США Рон ДеСантіс: що відомо про губернатора Флориди та його позицію щодо України

Губернатор Флориди 44-річний Рональд ДеСантіс офіційно вступив у президентські перегони. Республіканець є головним суперником колишнього президента США Дональда Трампа.

Факти ICTV розповідають, що відомо про Рона ДеСантіса.

ДеСантіс народився в місті Джексонвілль штату Флорида. Його мама працювала медсестрою, а батько був телевізійним інженером.

Після школи Рон вступив до Гарвардської школи права, та під час навчання його призвали у військо. Там він служив юристом, працював у в’язниці Гуантанамо та був юридичним радником команди SEAL Team 1 в Іраку. Рон має диплом з історії в Єлі, де він був капітаном бейсбольної команди.

ДеСантіс викладав історію у Дарлінгтонській школі у штаті Джорджія, а також працював федеральним прокурором у Флориді.

Рон ДеСантіс одружений з Кейсі Блек, колишньою журналісткою місцевого телебачення. Пара має трьох дітей.

Політична кар’єра

ДеСантіс став членом Конгресу у 2013 році.

У 2018 році він виграв праймеріз GOP (Республіканської партії) на посаду губернатора Флориди, отримавши підтримку Трампа, випередивши на 20 очок кандидата, який підтримує істеблішмент. У листопаді 2022 року його переобрали на цю посаду з рекордною перевагою голосів.

Нещодавно він опублікував книгу з критикою політики президента Барака Обами і невдовзі став одним із засновників Фракції свободи, в якій складаються одні з найконсервативніших членів Палати представників.

Рональд ДеСантіс часто виступав із підтримкою на адресу президента Трампа на телеканалі Fox News.

ДеСантіс – найвпливовіший губернатор Флориди

Рон ДеСантіс досяг розширення закону, що забороняє обговорення питань статі та сексуальної орієнтації на уроках.

З приходом пандемії коронавірусу Рональд ДеСантіс підтримав введені обмеження, але наприкінці весни 2020 року ДеСантіс зробив ставку на інший підхід.

Його рішення знову відкрити магазини та школи викликало гучні суперечки з місцевими чиновниками, нерозуміння з боку федеральних чиновників охорони здоров’я. Але рішення ДеСантіса захопили виборців.

Пізніше губернатор підписав закон про припинення протестів після демонстрацій, що почалися після вбивства Джорджа Флойда; ввів закон, який обмежує те, як теми раси та історії викладаються у школах.

Цього року ДеСантіс також підписав закон, що дозволяє жителям Флориди приховане носіння вогнепальної зброї без дозволу. Він також узяв під контроль гуманітарний коледж, який, на його думку, прищеплює студентам ліву ідеологію.

Позиція щодо України

ДеСантіса називають “другим Трампом”, хоча Рон більше стриманий. Проте його погляди щодо України збігаються із поглядами Дональда Трампа.

Вперше публічно про війну в Україні Рон ДеСантіс висловився на п’ятий день повномасштабного вторгнення.

Він заявив про мужність Збройних сил України та українського народу, але при цьому сказав, що Європа та Байден замало зробили для того, щоб переконати Путіна не нападати. Йдеться про санкції проти російської нафти та газу, які, за словами ДеСантіса, не було введено, тому що Байден звернув зусилля Трампа, спрямовані на те, щоб зробити Америку енергетичніше незалежною.

Але при цьому губернатор Флориди вважає, що захист українських кордонів не є життєво важливим інтересом США. На його думку, американські політики мають зосередитися на своїй країні.

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