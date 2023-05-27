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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Президент Сербії Вучич подав у відставку з поста лідера правлячої партії

президент Сербії Вучич
Фото: Getty Images

Президент Сербії Александар Вучич пішов із посади лідера Сербської прогресивної партії (SNS). Він її очолював із 2012 року.

Про це повідомляє місцеве видання Nedeljnik Vreme.

Вучич заговорив про вихід із партії ще 2017 року. Новим главою SNS президент Сербії запропонував Мілоша Вучевича, нинішнього міністра оборони країни.

Нагадаємо, що 2004 року Александар Вучич уперше оголосив про свій відхід із політики на випадок, якщо він зазнає поразки від кандидата від Демократичної партії на виборах мера Белграда. Але за рік під час теледебатів із Драганом Жиласом заявив, що, попри поразку, не дотримав своєї обіцянки тільки заради загального інтересу.

Політолог Цвєтін Мілівоєвич одного разу підрахував, що Вучич 22 рази оголошував про свій відхід із керівництва партії.

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Партія, Сербія
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