США можуть надати Україні гарантії безпеки: Трамп назвав умови

Сполучені Штати готові надати Україні гарантії безпеки, але за певних умов.

Про це пише видання Politico із посиланням на джерела.

Гарантії безпеки від США

Президент США Дональд Трамп провів віртуальну зустріч із європейськими лідерами та з президентом України Володимиром Зеленським. Її мета – узгодити позиції США та Європи перед зустріччю Трампа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня.

Три джерела, проінформовані про розмову, розповіли, що у разі досягнення перемир’я США готові надати Києву засоби для стримування Росії у майбутньому. Водночас Трамп підкреслив, що ці гарантії не мають стосуватися НАТО.

— Трамп не уточнив, що він має на увазі під гарантіями безпеки, а лише обговорив більш загальну концепцію, — зазначило джерело.

Якими б не були гарантії безпеки для України, Трамп чітко наголошує, що США не будуть продовжувати безпосередньо давати зброю Києву. Проте Сполучені Штати продаватимуть зброю Європі, а вона передаватиме її Україні. Хоча й тут, ймовірно, будуть обмеження.

Європейські та українські чиновники говорять, що Трамп врахував їхні поради щодо перемир’я, так все ж таки вони з обережністю ставляться до того, що може статися під час зустрічі з Путіним.

Нагадаємо, Європа намагалася ухвалити свої гарантії безпеки без участі США, наприклад, створивши коаліцію добровольчих сухопутних військ. Та все ж європейці хочуть, щоб ці зусилля підтримали Штати.

Дональд Трамп протягом більшої частини свого президентства виступав проти надання Україні летальної військової допомоги.

Раніше глава Білого дому заявив європейським лідерам, що не має наміру обговорювати на зустрічі з Володимиром Путін будь-які можливі поділи територій.

Видання Politico із посиланням на джерела також повідомило, що перед зустріччю Трампа з Путіним Україна визначила червоні лінії, щоб зміцнити свої позиції.

