Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

Більшість американців проти передання Росії територій України — опитування

Фото: Генштаб ЗСУ

Згідно з дослідженням, більшість американців не підтримують ідею передати Росії українські території після війни.

Опитування американців щодо передання РФ українських територій

На запитання Скільки території України ви готові передати Росії після війни? 68% респондентів відповіли “нічого”.

Ще 21% учасників опитування не могли визначитися з відповіддю, 5% висловилися за передання “частини” української території, 2% – за “половину”, а 1% – за “більшу частину”.

На думку 27% американців, Україна є союзником. 38% опитаних вважають нашу державу дружньою країною. Лише 12% висловились про Україну як про недружню країну, а 4% — як про ворожу.

2% респондентів назвали РФ союзником, 9% – дружньою країною, 28% опитаних вважають, що Росія є недружньою країною, а 46% — ворожою.

У війні на боці України 66% американців і 3% – на боці РФ.

Опитування проводило видання The Economist/YouGov на тлі пропозицій президента США Дональда Трампа щодо можливих “обмінів територіями” України як частини мирної угоди. Його пройшли 1 568 американців з 15 до 18 серпня. Похибка становила 3,5 процентних пункта.

Війна в Україні, Дональд Трамп, Опитування
