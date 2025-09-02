Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
Трамп сьогодні виступить із важливою заявою – Білий дім
Президент США Дональд Трамп 2 вересня виступить із важливою заявою для медіа з Овального кабінету.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Заява Трампа 2 вересня: що відомо
За інформацією адміністрації американського президента, попередньо, виступ Трампа заплановано на 14:00 за місцевим часом (о 21:00 за київським часом).
Про що саме говориме Трамп, наразі невідомо.
Водночас саме сьогодні спливає двотижневий термін, який він дав російському диктатору Володимиру Путіну на укладення мирної угоди з Україною.
До того ж напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон розглядає всі можливі варіанти обмежень щодо Росії, оскільки війська Путіна посилили обстріли мирних українських міст.
Джерело: White House
