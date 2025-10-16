Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає можливою зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час пресбрифінгу.

Речниця Білого дому про зустріч Зеленського і Путіна

Журналісти запитали у речниці Білого дому, чи президент США дотепер вірить в можливість проведення переговорів Зеленського і Путіна.

Зараз дивляться

– Я думаю, що він вважає це можливим. І він, звичайно, був би радий бачити таку зустріч, – пояснила Лівітт.

За словами речниці, наразі тривають переговори та розробляються плани, які стосуються зустрічі російської та американської делегацій.

Лівіт наголосила, що делегацію США очолить державний секретар Марко Рубіо, а після цього має відбутися нова зустріч Трампа і Путіна.

– Але я не думаю, що президент Трамп повністю закрив двері для цього, – додала речниця Білого дому.

Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність прийняти зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.

У четвер, 16 жовтня, Дональд Трамп провів розмову з Володимиром Путіним, за підсумками якої заявив про плани щодо зустрічі в угорському Будапешті.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.