Трамп вірить у можливість зустрічі Зеленського і Путіна – Білий дім
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає можливою зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час пресбрифінгу.
Речниця Білого дому про зустріч Зеленського і Путіна
Журналісти запитали у речниці Білого дому, чи президент США дотепер вірить в можливість проведення переговорів Зеленського і Путіна.
– Я думаю, що він вважає це можливим. І він, звичайно, був би радий бачити таку зустріч, – пояснила Лівітт.
За словами речниці, наразі тривають переговори та розробляються плани, які стосуються зустрічі російської та американської делегацій.
Лівіт наголосила, що делегацію США очолить державний секретар Марко Рубіо, а після цього має відбутися нова зустріч Трампа і Путіна.
– Але я не думаю, що президент Трамп повністю закрив двері для цього, – додала речниця Білого дому.
Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про готовність прийняти зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.
У четвер, 16 жовтня, Дональд Трамп провів розмову з Володимиром Путіним, за підсумками якої заявив про плани щодо зустрічі в угорському Будапешті.