Адміністрація президента США Дональда Трампа може запровадити додаткові санкції проти ключових галузей російської економіки, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін затягуватиме припинення війни проти України.

Санкції США проти економіки Росії

Як пише Reuters з посиланням на джерела, американські посадовці заявили європейським колегам, що вони підтримують можливість використання російських активів з боку Євросоюзу, щоб закупити американське озброєння для ЗСУ.

Як пояснили два співрозмовники видання, Вашингтон провів попередні внутрішні переговори про використання російських активів, які залишаються зараз у Сполучених Штатах Америки.

За словами американського посадовця, він хоче, щоб європейські союзники зробили наступний великий крок проти Росії, наприклад, запровадили додаткові санкції або мита.

Як пояснило інше джерело, яке обізнане з внутрішньою динамікою адміністрації, президент США Трамп може зробити паузу на декілька тижнів, щоб оцінити реакцію Росію після запровадження санкцій проти нафтових компаній Лукойл і Роснефть.

Співрозмовники зазначили, що деякі додаткові обмеження, підготовлені Білим домом, націлені на банківський сектор Росії та постачання нафти на ринок.

Одне із джерел пояснило, що минулого тижня українські посадовці запропонували США запровадити нові санкції. Зокрема, йдеться про заходи, спрямовані на відключення всіх російських банків від доларової системи з американськими партнерами.

Але наразі невідомо, наскільки серйозно Білий дім розглядає конкретні вимоги України.

Водночас у Сенаті США низка законодавців прагнуть відновити спроби, щоб ухвалити давно заблокований двопартійний законопроєкт про санкції. Як повідомив співрозмовник, обізнаний з внутрішньою динамікою адміністрації, Трамп готовий підтримати цей пакет, проте така підтримка цього місяця малоймовірна.

