Президент України Володимир Зеленський має рухатися та укласти угоду щодо завершення повномасштабної війни.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у коментарі журналістам, покидаючи Білий дім.

Трамп про дії Зеленського для закінчення війни

Кореспондент запитав у президента США щодо проведення виборів в Україні до початку літа. У відповідь Трамп заявив, що нібито Росія хоче укласти угоду про завершення війни, тому президенту України потрібно рухатися.

– Росія хоче укласти угоду. Зеленському доведеться рухатися. Інакше він упустить чудову нагоду. Він повинен діяти, – стверджує очільник Білого дому.

Нещодавно стало відомо, що наступного тижня відбудеться новий раунд переговорів між Україною, США та Росією. Вони заплановані на 17-18 лютого у Женеві.

Зокрема, у переговорному процесі візьмуть участь керівник Офісу президента Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Крім цього, до складу української делегації залучили першого заступника керівника Офісу президента Сергія Кислицю, представника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадима Скібіцького, члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Давида Арахамію.

