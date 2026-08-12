Американський президент Дональд Трамп минулого місяця таємно поїхав з Туреччини на борту іншого військового літака, куди потрапив, заховавшись у вантажівці для кейтерингу.

Про це повідомляє CNN з посиланням на підтвердження очільника Білого дому.

Чому Трампа вивозили з Туреччини на іншому літаку

Ретельно продуману хитрість розробили для захисту президента США від можливого замаху з боку Ірану.

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Коментуючи операцію, Трамп зазначив, що діяв за рекомендаціями Секретної служби США та військових.

– Вони хотіли, щоб я полетів іншим рейсом, іншим літаком, для безпеки. Я роблю те, що вони кажуть, – сказав Трамп.

Він також додав, що знав про існування загрози, проте не розпитував подробиць, оскільки регулярно отримує багато погроз.

Схема безпеки передбачала складний обман. Спочатку Трамп прибув до Туреччини на новому літаку, подарованому Катаром, який мали використовувати як Air Force One.

Згодом офіційно оголосили, що через міркування безпеки президент США повертатиметься на старішому судні.

Після того як Трамп під камери сів на борт другого літака, то таємно залишив його через кейтерінговий автомобіль і пересів у менший літак Військово-повітряних сил США C-32A.

Усі три борти (подарований Катаром, старий Air Force One та C-32A) окремо вилетіли до Великої Британії, де Трамп знову пересів на катарський літак і вирушив до США.

Як пише CNN, Асоціація кореспондентів Білого дому попросила про захист преси після того, як з’ясувалося, що вони летіли в літаку-приманці.

Так званий преспул, який має постійно подорожувати з президентом США, залишався в невідомості, коли Трампа минулого місяця вивезли з Туреччини на іншому військовому літаку.

Асоціація виступатиме за протокол, який визнає відповідальність Секретної служби реагувати на реальні загрози, водночас захищаючи безпеку преси, зберігаючи незалежне висвітлення діяльності президента США та забезпечуючи механізм для виправлення фактів постфактум, коли це необхідно.

Нещодавно The Washington Post повідомила, що після саміту НАТО в Анкарі Трампа таємно пересадили з президентського борту на інший військовий літак через побоювання, що Іран може спробувати атакувати лідера США.

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