Україна та Російська Федерація домовилися утримуватися від ударів по об’єктах енергетичного сектору.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Трамп про домовленість між Україною і РФ

За словами Трампа, Україна та Росія нібито досягли взаємної домовленості про утримання від ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

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— Україна погодилася не наносити удари по російських об’єктах енергетичного сектору. Росія погодилася зробити те саме, — написав Трамп.

Водночас очільник Білого дому не уточнив, на який період та коли саме діятиме домовленість між двома країнами не атакувати енергооб’єкти.

Окремо президент США торкнувся теми ситуації на глобальному ринку палива та фактора, який зумовлює його подорожчання.

На його думку, на зростання світових цін на дизельне пальне насамперед впливає війна між двома Україною та Росією, а не ситуація навколо Ірану.

Нещодавно стало відомо, що президент України Володимир Зеленський сподівається зустрітися з Трампом наступного тижня у Нью-Йорку, щоб обговорити морське та енергетичне перемир’я.

За словами Зеленського, він уже говорив з очільником Білого дому про можливість домовленостей щодо Чорного моря та припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

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