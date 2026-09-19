Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія вже тривалий час здійснює атаки на європейських союзників України. За його словами, ця агресивна поведінка з боку РФ триває щонайменше останні п’ять років.

Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті, відповідаючи на запитання щодо оцінок керівництва Польщі про можливий напад Росії на союзників України в Європі.

Трамп визнав атаки РФ на союзників України

— Я думаю, вони вже атакували союзників України. Вони атакують союзників України приблизно п’ять років. Я погоджуюся, думаю, усі з цим погоджуються, — наголосив Трамп.

Під час розмови польський журналіст уточнив занепокоєння щодо ризику безпосередньої атаки РФ саме на його країну. У відповідь президент США відзначив зусилля чинного президента Польщі Навроцького, звернувши увагу на його ефективну роботу та високий рівень контролю над ситуацією.

Зараз дивляться

— У вас чудовий президент. Він – великий фан Трампа. Він був на 12-му місці, але я підтримав його. Тепер він президент. Він чудово працює та тримає все під контролем, — стверджує Трамп.

Reporter: Polish leaders have expressed concern that Russia make attack Ukrainian allies POTUS: Well I think they already have attacked Ukrainian allies. They’ve been attacking Ukrainian. pic.twitter.com/D7RbfBUWcP — Alex Raufoglu (@ralexdc) September 18, 2026

У ніч на 13 вересня війська РФ атакували локомотив пасажирського потяга на Волині за два кілометри від кордону з Польщею, повідомили речник Держприкордонслужби Андрій Демченко та компанія Укрзалізниця.

Серед пасажирів спецпотягу YES Express, який евакуювали під час атаки РФ, були радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої та безпекової політики Гюнтер Зауттер, колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, радники з питань безпеки Великої Британії, Франції та Італії, а також депутати Бундестагу, дипломати та науковці.

17 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Росія вдарила по АЗС неподалік Ягодина біля кордону з Польщею під час атаки на західні регіони України. У районі пролунав потужний вибух, а польські військові підняли в повітря винищувачі.

Вже наступного дня Туск заявив, що найближчими місяцями Росія може посилити атаки на Україну, а також завдавати гібридних ударів по державах, які її підтримують.

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