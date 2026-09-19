Росія вже п’ять років атакує союзників України — Трамп
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія вже близько п’яти років здійснює атаки на європейських союзників України.
- Водночас він зазначив, що польська влада тримає ситуацію під контролем на тлі зростання загрози гібридних ударів РФ біля кордонів НАТО.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія вже тривалий час здійснює атаки на європейських союзників України. За його словами, ця агресивна поведінка з боку РФ триває щонайменше останні п’ять років.
Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті, відповідаючи на запитання щодо оцінок керівництва Польщі про можливий напад Росії на союзників України в Європі.
Трамп визнав атаки РФ на союзників України
— Я думаю, вони вже атакували союзників України. Вони атакують союзників України приблизно п’ять років. Я погоджуюся, думаю, усі з цим погоджуються, — наголосив Трамп.
Під час розмови польський журналіст уточнив занепокоєння щодо ризику безпосередньої атаки РФ саме на його країну. У відповідь президент США відзначив зусилля чинного президента Польщі Навроцького, звернувши увагу на його ефективну роботу та високий рівень контролю над ситуацією.
— У вас чудовий президент. Він – великий фан Трампа. Він був на 12-му місці, але я підтримав його. Тепер він президент. Він чудово працює та тримає все під контролем, — стверджує Трамп.
Reporter: Polish leaders have expressed concern that Russia make attack Ukrainian allies
POTUS: Well I think they already have attacked Ukrainian allies. They’ve been attacking Ukrainian. pic.twitter.com/D7RbfBUWcP
— Alex Raufoglu (@ralexdc) September 18, 2026
У ніч на 13 вересня війська РФ атакували локомотив пасажирського потяга на Волині за два кілометри від кордону з Польщею, повідомили речник Держприкордонслужби Андрій Демченко та компанія Укрзалізниця.
Серед пасажирів спецпотягу YES Express, який евакуювали під час атаки РФ, були радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої та безпекової політики Гюнтер Зауттер, колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, радники з питань безпеки Великої Британії, Франції та Італії, а також депутати Бундестагу, дипломати та науковці.
17 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Росія вдарила по АЗС неподалік Ягодина біля кордону з Польщею під час атаки на західні регіони України. У районі пролунав потужний вибух, а польські військові підняли в повітря винищувачі.
Вже наступного дня Туск заявив, що найближчими місяцями Росія може посилити атаки на Україну, а також завдавати гібридних ударів по державах, які її підтримують.